Zagueiro do Santos saberá gravidade da lesão após ressonância nesta segunda-feira

O zagueiro Luiz Felipe será submetido a um exame de ressonância magnética nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, para saber a gravidade da lesão que sofreu no joelho direito na vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1 a 0, no último sábado, no estádio da Vila Belmiro, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, foi substituído pelo argentino Fabián Noguera depois de sentir, segundo ele, um estalo no joelho.

A comissão técnica está preocupada com a possibilidade de lesão no ligamento após o afastamento de Gustavo Henrique. Titular da defesa, o zagueiro só retorna à equipe em 2017 por ter sofrido uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro na partida contra o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

Se Luiz Felipe não tiver condições de atuar, Fabián Noguera é o provável substituto. David Braz, que vem atuando como titular, e Lucas Veríssimo são as outras opções. O volante Yuri também pode ser escalado na função. No primeiro turno do Brasileirão, ele atuou como zagueiro na derrota para o Atlético Paranaense por 1 a 0, em Curitiba.

O elenco santista ganhou uma folga de dois dias - neste domingo e nesta segunda-feira. O próximo compromisso será contra a Ponte Preta, neste sábado, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 34.ª rodada. Com 61 pontos, o time está na terceira colocação da tabela de classificação. Tem um a menos que o vice-líder Flamengo e seis de desvantagem para o líder Palmeiras.