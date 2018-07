Zagueiro e volante empurram ataque do Palmeiras na temporada

SÃO PAULO - Um grande paradoxo marca o Palmeiras no começo desta temporada. O melhor ataque do Campeonato Paulista com 17 gols tem como ponto fraco justamente o setor responsável por balançar as redes. Do elenco atual Vinícius fez o único gol dos atacantes neste ano - Barcos e Luan também marcaram, mas já não estão mais no clube.

Apesar do dado curioso, a equipe não está preocupada. Afinal o time tem se saído bem com essa postura de "artilharia distribuída". Em 2012, aconteceu exatamente o oposto e os gols ficaram concentrados apenas no atacante Barcos, que não conseguiu evitar o rebaixamento à Série B nem mesmo marcando 28 vezes.

"O importante é que os gols estão saindo. Estamos sempre criando jogadas de perigo. Independente de quem marque (o gol), nosso trabalho tem sido bem feito", afirmou Souza.

Neste ano, o perfil do elenco mudou. Chegaram 13 reforços e isso indiretamente trouxe a importância da consciência coletiva, aspecto sempre ressaltado pelos jogadores e atributo que será importante na luta para retornar à Série A.

Com todas essas mudanças, o estilo de jogo também precisou ser reinventado. O técnico Gilson Kleina tem implantado um padrão tático em que todos atacam e defendem. Isso tem possibilitado o avanço de homens de defesa e faz do zagueiro Henrique e do volante Márcio Araújo os artilheiros no ano.

MUDANÇA

O jogo entre Palmeiras e Paulista pelo Estadual, no próximo dia 3, será em Barueri. A partida seria no Pacaembu, mas teve o local alterado depois que o clássico entre Santos e Corinthians, que será no mesmo dia, foi confirmado para o Morumbi.