Zagueiro entra com ação contra a Portuguesa e exige rescisão

O jogador resolveu recorrer à Justiça para cobrar dois meses de salários atrasados, além de pagamentos relacionados a direito de imagens, décimo terceiro, férias e FGTS. O valor pedido pelo defensor é de R$ 265.248,86 e inclui uma cláusula compensatória desportiva, referente aos salários que receberia até o fim contrato.

O advogado de Luan se apoia no artigo 31 da Lei Pelé e no artigo 483 da CLT, que preveem a rescisão imediata do contrato diante de um atraso salarial superior a três meses. Se a Lusa for condenada, será a terceira vez em dois meses. Os jogadores Romão e Leo Costa deram juntos um prejuízo de quase R$ 1 milhão para o clube.

Luan Peres foi revelado nas categorias de base da Portuguesa e assumiu a titularidade durante a Série C de 2015. Sem boas exibições no primeiro semestres deste ano, passou a figurar no banco de reservas durante a disputa do Paulista A2.