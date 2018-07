Zagueiro italiano revela preocupação com Chicharito Apesar de só ter vencido um dos seus últimos nove jogos, tendo marcado apenas cinco gols nesse período, o México ainda é um adversário que merece bastante atenção. Principalmente pela presença do atacante Chicharito Hernández, do Manchester United. Pelo menos é assim que pensa o zagueiro italiano Andrea Barzagli.