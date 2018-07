Zagueiro marfinense é o 1º reforço de Mourinho no Manchester United

Agora, o Manchester United espera apenas que o jogador, de 22 anos, obtenha o seu visto de trabalho para assinar um contrato válido por quatro temporadas, que possui uma cláusula que permite a prorrogação por mais duas. Os valores financeiros envolvidos na transação não foram revelados, mas a imprensa europeia afirma que o clube vai desembolsar entre 25 e 30 milhões de libras (aproximadamente entre R$ 124 milhões e R$ 148 milhões).

Baily iniciou a sua carreira no Espanyol, tendo se transferido em janeiro de 2015 para o Villarreal, que o contratou para compensar a perda do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, negociado com o Arsenal. Desde então, o jogador marfinense disputou 44 partidas pelo clube.

Além disso, Baily já entrou em campo 15 vezes pela seleção da Costa do Marfim, fazendo parte do elenco campeão da Copa Africana de Nações de 2015, tendo participado de todos os jogos da equipe no torneio continental.

"É um sonho que se torna realidade ao me juntar ao Manchester United para jogar no futebol de mais alto nível. É tudo o que eu sempre quis fazer", disse Baily ao site oficial do Manchester United, apostando que vai crescer sob o comando de Mourinho.

"Quero evoluir para ser o melhor que posso ser e acredito que trabalhar com José Mourinho vai me ajudar a me desenvolver no caminho certo e no clube certo. Estou ansioso para conhecer meus companheiros novos e de iniciar este nova capítulo da minha vida", acrescentou o marfinense.

Mourinho também demonstrou confiança de que Baily poderá se tornar um dos principais zagueiros do futebol mundial. "Eric é um zagueiro jovem com grande talento natural. Ele evoluiu bem até agora e tem o potencial para se tornar um dos melhores da posição. Estamos ansiosos para trabalhar com ele para ajudar a desenvolver o seu talento e alcançar o seu potencial. Eric está no clube certo para continuar o seu desenvolvimento", afirmou o treinador português.