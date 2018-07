Wallace é oficializado pelo Grêmio e assina por três anos

Com tudo acertado, Wallace assinou contrato até 31 de junho de 2019. O jogador de 28 anos era capitão do Flamengo, mas passou a ser bastante criticado pela torcida depois de algumas exibições decepcionantes no ano passado e no início desta temporada, chegando até a ficar afastado.

Wallace foi revelado pelo Vitória, onde se tornou um dos líderes do elenco, antes de ser negociado com o Corinthians. No time paulista, foi campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial de Clubes. Em 2013, chegou ao Flamengo, foi titular durante boa parte de sua passagem, mas sempre sofreu com as críticas da torcida.

Depois de rescindir contrato com o clube na semana passada, assinou vínculo com o Grêmio e se tornou o segundo reforço do time gaúcho para o Brasileirão, ao lado do lateral Edílson. Agora, a diretoria corre para regularizá-lo a tempo de utilizá-lo já na próxima rodada, diante do Palmeiras, nesta quinta-feira.