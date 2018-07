Zâmbia e Guiné estão nas quartas de final A seleção da Zâmbia (foto) venceu a Guiné Equatorial por 1 a 0 e ambos foram para as quartas de final - o primeiro com 7 pontos e o segundo com seis. A Líbia, apesar de vencer o Senegal por 2 a 1, não se classificou.