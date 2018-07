Zanetti admite cansaço antes de torneio em Stuttgart

Vice-campeão mundial, Arthur Zanetti volta às competições de ginástica artística nesta sexta-feira para participar de um dos principais eventos do calendário mundial, a Copa do Mundo de Stuttgart, na Alemanha. A competição tem disputa por equipes e o Brasil vai ser representado também por Sergio Sasaki, Lucas Bitencourt, Arthur Nory Mariano e Francisco Barreto, todos titulares da seleção brasileira.

A fase de classificação acontece nesta sexta-feira, com as finais no sábado e no domingo. Zanetti vai competir no solo, no salto e nas argolas, mas admite que não chega a Stuttgart na melhor fase.

"É a última competição do ano. Ainda bem que será no fim de novembro e não no de dezembro, para termos um pouco mais de folga. Eu estou bem preparado. Os treinos não estão com a mesma intensidade do meio do ano, de antes do Mundial. Tem de dar uma baixada mesmo", conta ele.

Zanetti, porém, não quer usar o desgaste como desculpa. "Está todo mundo muito cansado - o time brasileiro trabalhou duro em 2014. Mas isso vale também para todas as outras equipes que estarão lá."