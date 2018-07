Zanetti ainda quer melhorar série após estreia com ouro Arthur Zanetti estreou na temporada 2013 com a medalha de ouro nas argolas na etapa de Doha da Copa do Mundo de Ginástica Artística, nesta quinta-feira. Mas o campeão olímpico ainda não está contente com a sua apresentação. Apesar de ter recebido 9.000 pontos (de 10.000 possíveis) no quesito execução, o brasileiro ainda quer melhorar a chegada.