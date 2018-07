Zanetti confirma favoritismo e leva ouro em Portugal Atual campeão olímpico e mundial nas argolas, Arthur Zanetti confirmou o favoritismo em mais competição e conquistou a medalha de ouro na etapa de Anadia da Copa do Mundo de Ginástica Artística, neste sábado, em Portugal. Ele venceu a prova com nota 15.700, bem na frente dos demais finalistas: a prata foi para o norte-americano Alexander Naddour (15.300) e o bronze ficou com o finlandês Markku Vahtila (15.200).