Zanetti conquista ouro na etapa de Doha O Brasil conquistou duas medalhas ontem, na etapa de Doha da Copa do Mundo de ginástica artística. Arthur Zanetti, campeão olímpico nas argolas, confirmou o favoritismo no aparelho, com a nota 15,700. O segundo lugar coube ao chinês Liau Giuhua (15,425) e o romeno Artur Tomasvan (15,400) completou o pódio. Henrique Medina, enteado do técnico de Zanetti, Marcos Goto, obteve a quinta colocação. No solo, Arthur Nory conquistou a prata, com 14,900. O ouro foi assegurado pelo romeno Flavius Koczi (14,925). O esloveno Rok Klavora conseguiu o bronze (14,700).