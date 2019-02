Zanetti é 13º e fica fora da final do salto em etapa australiana da Copa do Mundo

Arthur Zanetti falhou na tentativa de se classificar à final do salto na etapa de Melbourne da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Nesta sexta-feira, o brasileiro foi apenas o 13º colocado na eliminatórias, com a nota 13,924, ficando de fora da disputa por medalha.

O filipino Christopher Remkes foi quem obteve a última vaga na final do salto, com 14,216 pontos. E o melhor desempenho das eliminatórias acabou sendo do ucraniano Igor Radivilov, com 14,766, seguido pelo britânico Dominick Cunningham, com 14.583, e pelo sul-coreano Jeahwan Shin, com 14,483.

Zanetti é o único representante brasileiro na etapa de Melbourne. E neste sábado vai participar da final das argolas, após avançar para a disputa de medalhas na terceira colocação, com a nota 14,700, ficando atrás apenas dos chineses Liu Yang (15,000) e You Hao (14,733).

O evento em Melbourne é a segunda competição de Zanetti em 2019, sendo que a primeira foi o Woga Classic, realizado em Dallas, nos Estados Unidos, mas que não conta pontos para o ranking da modalidade.

A etapa australiana da Copa do Mundo é parte da sua preparação para as duas principais competições deste ano, que são os Jogos Pan-Americanos de Lima e o Mundial de Ginástica em Stuttgart, onde tentará ajudar o Brasil a obter a vaga por equipes na Olimpíada de Tóquio, em 2020. O próximo compromisso de Zanetti será a primeira competição por equipes do ano: a DTB-Pokal Team Challenge, de 15 a 17 de março, na Alemanha.