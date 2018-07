Zanetti fica em 5º em competição de ginástica na Suíça

Todos os ginastas disputaram os três primeiros rounds, em três aparelhos diferentes, e os seis com mais pontos passaram para o quarto round. O vencedor, o russo Igor Pakomenko, foi o que somou mais pontos nos quatro rounds. Arthur Zanetti competiu no solo (14.550), argolas (15.650 - sua melhor nota na competição), salto (15.400) e paralelas (12.400).

"A competição foi boa e era o que eu estava esperando. Fazia mais de dois anos que eu não competia nas paralelas e... pelo menos acertei! Nas argolas eu fui bem. Gostei da prova, apesar de não ter feito uma saída muito boa, o que é normal também para esta época da temporada", avaliou Arthur Zanetti, que agora retorna ao Brasil com o técnico Marcos Goto e retoma os treinos imediatamente.

Seu próximo e principal desafio deste fim de ano será tentar fechar a temporada no topo do ranking mundial nas argolas. No fim de novembro (dias 23 e 24), Arthur Zanetti disputará a etapa da Copa do Mundo de Ostrava, na República Checa. O brasileiro é o líder do ranking, com 115 pontos, à frente do grego Eleftherios Petrounias (110) e do holandês Iury van Gelder (72), consideradas seis das sete competições que contam pontos. Em dezembro, ainda fará uma competição em Stuttgart, na Alemanha.