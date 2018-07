Zanetti, Jade e Diego dão 3 ouros ao Brasil em Portugal

ANADIA - Arthur Zanetti, Diego Hypolito e Jade Barbosa garantiram 3 ouros ao Brasil, neste sábado, na etapa portuguesa da Copa do Mundo de Ginástica Artística, realizada em Anadia. O primeiro deles, campeão olímpico nos Jogos de Londres, subiu ao topo do pódio ao garantir o primeiro lugar na prova das argolas. Diego, bicampeão mundial do solo, em 2005 e 2007, ficou com a medalha dourada na mesma prova. Entre as mulheres, Jade garantiu o ouro na prova do salto nesta sua volta à seleção brasileira. Para completar, Adrian Gomes também subiu ao pódio pelo Brasil ao ficar com o bronze no salto.

Entre eles, Zanetti já havia se classificado na última sexta-feira para final das argolas em primeiro lugar. E neste sábado ele assegurou o ouro ao somar 15,800 pontos, deixando em segundo lugar o chinês Mingyong Yan, com 15,750. Já o bronze ficou com o argentino Federico Molinari, que contabilizou 15,550.

Diego Hypolito, por sua vez, voltou a comemorar um resultado de expressão internacional depois de ter sido submetido a três cirurgias e ficado sem clube depois de ser dispensado pelo Flamengo. Para triunfar neste sábado, ele somou um total de 15,375 pontos, contra 15,175 do alemão Mathias Fahrig, que levou a prata, e 15,100 do norte-americano Samuel Mikulak.

Nesta mesma prova do solo, o brasileiro Arthur Noriano terminou na quarta colocação ao ficar muito próximo do ginasta dos Estados Unidos, pois somou 15,050 pontos.

Já na final do salto, Jade Barbosa brilhou ao somar 14,825 pontos, superando na final a usbeque Oksana Chusovitina, prata com 14,512. Adrian Gomes, por sua vez, assegurou o bronze ao fazer 14,112. Esse ouro foi marcante para Jade, pois foi o primeiro em uma competição importante neste seu novo ciclo olímpico, após ter ficado fora da Olimpíada de Londres por causa da falta de um acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica por causa do uso de patrocínios no uniforme da atleta e a cessão de sua imagem durante os Jogos.

Depois do belo desempenho deste sábado, o Brasil ainda brigará por pelo menos mais três medalhas nas disputas de domingo em Portugal. Diego Hypolito brigará por mais um ouro, desta vez na prova do salto, depois de ter ficado em segundo lugar na eliminatória. Jade, por sua vez, estará nas finais do solo e da trave, nas quais ficou respectivamente em quarto e terceiro lugar na fase classificatória.