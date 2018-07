Zanetti, Jade e Diego Hypolito vão às finais em Portugal

ANADIA - Campeão olímpico, Arthur Zanetti começou bem a série de competições que vai disputar na etapa portuguesa da Copa do Mundo de Ginástica Artística, realizada em Anadia. Nesta sexta-feira, ele se classificou para a final das argolas em primeiro lugar ao obter a nota 15,875 na sua apresentação, uma avaliação bem próxima daquela que lhe rendeu o ouro olímpico em Londres, no ano passado, quando fez 15,900 pontos.

Na sua apresentação, Zanetti apresentou um novo elemento, que pode até receber o seu nome, o que aumentou o grau de dificuldade da sua apresentação em 0,200 pontos. Na fase classificatórias das argolas, o brasileiro ficou à frente do chinês Mingyong Yan, com 15,700, e do ucraniano Igor Radivilov, 15,650, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

"Gostei da minha série nessas eliminatórias. Fiz um elemento novo, mas no final da série balancei um pouco - nada muito grave, na verdade - em um giro. Acho que posso arrumar isso para a série ficar melhor", afirmou Zanetti. "Tentar colocar meu nome no código da ginástica é mais um desafio nessa fase pós-olímpica da minha carreira. É um elemento difícil, chega a doer, mas com o tempo vai se encaixar bem na série", completou.

Zanetti não foi o único brasileiro a se destacar na fase de classificação da etapa portuguesa da Copa do Mundo. Nesta sexta, Diego Hypolito se garantiu na final do solo com a segunda melhor nota - 15,125 -, atrás apenas do norte-americano Eddie Penev, com 15,175. Arthur Nory também se classificou para a disputa de medalha, na oitava colocação, com 14,650.

Diego Hypólito se classificou para outra final em Anadia. O brasileiro também ficou na segunda colocação na disputa do salto, com 15,050 pontos, superado pelo chileno Enrique Sepulveda, que teve a nota 15,450.

Jade Barbosa se classificou para três finais. Ela ficou em segundo lugar no salto, atrás da usbeque Oksana Chusovitina, e terá a companhia de Adrian Gomes, quarta colocada, na disputa de medalha. Jade também avançou em terceiro lugar na trave, em disputa que foi liderada pela chinesa Chunsong Sang, e na quarta colocação no solo, em que a romena Diana Bulimar teve a melhor apresentação.