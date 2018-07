Zanetti luta pelo ouro da etapa de Cottbus

Um paulista de apenas 1,56m vai duelar hoje com o chinês Yibing Chen pela medalha de ouro das argolas na etapa de Cottbus, na Alemanha, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. O temido asiático recebeu o apelido de "Senhor das Argolas". E não é para menos. Chen é o atual campeão olímpico e abocanhou quatro medalhas de ouro em Mundiais.

As finais por aparelhos começam às 10h, com transmissão pelo SporTV. Na fase classificatória, Zanetti avançou em primeiro, com a nota 15,675. Chen ficou em segundo, com 15,625.

Em São Bernardo, estará diante da TV um torcedor especial: Archimes Zanetti, pai de Arthur e maior incentivador. Dono de uma pequena empresa que faz serviços de serralheria industrial, ele já fabricou diversas peças para incrementar os treinos comandados por Marcos Goto no clube Serc São Caetano, que é gerido pela Agith (Associação de Pais e Mestres da Ginástica).

Além de ter fabricado uma comporta para evitar que a água do campo de futebol inundasse o ginásio, já fez pequenos cavalos com alça para as crianças menores e suportes de ferro para Goto ficar ao lado de Zanetti nas argolas. "A gente faz o que pode para ajudar", diz Archimedes. "O Marquinhos (Goto) traz fotos dos aparelhos que vê no exterior e pede para eu fabricar alguma coisa parecida. Não fica tão bonito, mas funciona", completa.

No site da Agith há até anúncios de rifas de ovos de Páscoa para ajudar o clube, que atende 250 crianças. Mesmo lutando contra as dificuldades, Zanetti recusou proposta do Flamengo para poder continuar com Goto.