Zanetti mira título geral da Copa do Mundo nas argolas

SÃO PAULO - Campeão olímpico, o brasileiro Arthur Zanetti pretende fechar 2012 com mais um título importante na ginástica artística. Ele embarca nesta terça-feira para a República Checa, onde vai competir na Copa do Mundo de Ostrava e buscar o título geral da competição nas argolas. Ele lidera o ranking antes da última etapa.

"Para mim, é importante poder fechar 2012 na liderança mundial das argolas. O meu objetivo é me apresentar bem e vencer mais esta etapa de Copa do Mundo, que é a última no ano", comentou Zanetti.

Neste ano, ele conquistou três ouros e uma prata nas argolas em etapas da Copa do Mundo. Antes da Olimpíada, começou com um segundo lugar em Cottbus (Alemanha) e depois venceu em Oseijek (Croácia), Maribor (Eslovênia) e Ghent (Bélgica). Assim, ele soma 115 pontos, contra 110 de Eleftherios Petrounias, da Grécia.