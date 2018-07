Zanetti, Rebeca e Flávia faturam medalhas em etapa da Copa do Mundo de ginástica

O Brasil conquistou três medalhas na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo de ginástica artística, neste sábado, na cidade de Koper. Arthur Zanetti, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva subiram no pódio, com ouro para os dois primeiros. Flávia faturou a medalha de bronze.

Maior estrela do Brasil na ginástica, Zanetti faturou sua medalha ao fechar o dia, na disputa das argolas, sua especialidade. Campeão olímpico e mundial, ele obteve nota de nota 14,850 e não deu chance para os adversários, mesmo voltando a competir após ficar oito meses afastado das competições em razão de uma cirurgia no ombro esquerdo.

Antes ele competira no solo, sem o mesmo sucesso. Obteve 13,900 e ficou empatado com o holandês Bram Verhofstad na terceira colocação. Mas acabou de fora do pódio por causa do critério de desempate - prova com maior grau de dificuldade. Zanetti terminou esta disputa na quarta colocação.

Rebeca Andrade, por sua vez, conquistou o ouro na final do salto. A ginasta, que acabou de completar 18 anos, obteve média de 14,600 e não foi alcançada pelas rivais. Na sequência, Flávia Saraiva competiu nas assimétricas, que não são sua especialidade, e fez bonito. Anotou 13,450 e faturou o bronze, sendo superada somente pela romena Larrisa Iordache, dona do ouro, e pela norte-americana Elisabeth Black.

O Brasil ainda contou com Francisco Barretto nas finais do cavalo com alças neste sábado. Após sofrer uma queda no começo da série, ele obteve a nota de 12,800 e terminou a disputa em 7º lugar.

No domingo, o Brasil terá representantes em mais três finais, em Koper. Após subir ao pódio neste sábado, Flávia Saraiva competirá no solo. Thaís Fidelis vai disputar a decisão da trave. E Lucas Bitencourt estará nas paralelas.