Zanetti se despede da temporada atrás de nova medalha

SÃO PAULO - O ginasta brasileiro Arthur Zanetti se despede da temporada neste sábado, quando disputa a sua última competição no ano. Em busca de mais uma medalha, para fechar com chave de ouro, ele estará em ação na Copa Toyota de Ginástica, que acontece em Tóquio, no Japão. E vai participar de duas provas: argolas, na qual é o atual campeão olímpico, e solo.

"É uma competição tradicional, bem legal, só por aparelhos e só para convidados", disse Zanetti, que teve um ano espetacular, com a medalha de ouro na Olimpíada de Londres e a segunda colocação no ranking mundial das argolas. "Vou disputar argolas e solo e o resultado vai ser consequência da qualidade da apresentação que eu conseguir fazer."

Por ser a última competição do ano, Zanetti está desgastado. Mas seu treinador, Marcos Goto, acredita numa boa performance. "É uma competição importante, para convidados. Recebemos o convite e, apesar de todo o cansaço da temporada, que não é pequeno, decidimos aceitar. Ele ainda tem um lastro de treino de ano olímpico, que estamos segurando", afirmou.