Zanetti trabalha em nova série para a Olimpíada

Arthur Zanetti tem emitido, a cada competição, sinais de que está no páreo por um lugar no pódio nas argolas dos Jogos Olímpicos de Londres.

Ele conquistou a medalha de prata no Mundial de Tóquio, em outubro do ano passado e ouro no evento-teste da Olimpíada, em janeiro, na capital inglesa . E no último sábado, na etapa de Cottbus da Copa do Mundo de ginástica artística, ficou novamente em segundo lugar, atrás do chinês Yibing Chen.

Na fase classificatória, na quinta-feira passada, Zanetti avançou em primeiro lugar, com a nota 15.675, exatamente a mesma com que o chinês o derrotou dois dias depois. Na final, o brasileiro marcou 15.600. O bronze ficou com o grego Eleftherios Petrounias (15.550).

Mas novas séries podem se trabalhadas nos quatro meses que antecedem os Jogos, o que embaralha qualquer prognóstico.

Nesta entrevista por e-mail, Zanetti comenta a estratégia de se ''esconder o ouro" antes dos Jogos. "Até uns dois meses antes da Olimpíada, alguns não mostram tudo o que têm, este é um ponto. Muitos escondem o ouro até o último momento, mas é difícil esconder por muito tempo pois, em algum momento, temos que competir internacionalmente para avaliar se compensa a mudança".

No momento, Zanetti e seu treinador Marcos Goto, com o qual trabalha desde 99, ensaiam uma nova prova, que ainda não foi exibida. "Eu e meu treinador estamos estudando se vamos mudar a prova e quando vamos apresentar algo novo. Estamos treinando uma nova prova para a Olimpíada, pois pretendemos ir a Londres para competir de igual para igual com todos nas argolas".

Zanetti já está se preparando mentalmente para lidar com a ansiedade, já que suas possibilidades de alcançar o pódio olímpico são reais. Afinal, o ginasta, de apenas 21 anos de idade, nunca disputou os Jogos Olímpicos. "Não é fácil controlar essa ansiedade, mas nós temos um trabalho psicológico que faz toda a diferença. Eu deixo de lado toda pressão negativa e busco absorver tudo de positivo para me sentir melhor".