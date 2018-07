Zanetti vai à final da Copa do Mundo de ginástica artística com melhor nota

DOHA - Campeão olímpico nas argolas em Londres, em 2012, o brasileiro Arthur Zanetti segue em grande fase e, nesta quarta-feira, garantiu vaga na decisão da Copa do Mundo de ginástica artística, em Doha, no Catar. Ele terminou com a melhor nota entre os 40 concorrentes, de 33 países, que buscavam a classificação para as finais no aparelho.

Em sua primeira competição em 2013, a primeira do ciclo olímpico para 2016, Zanetti conseguiu a marca de 15.800 nas argolas, terminando a primeira fase na primeira colocação. Ele foi seguido por dois ginastas da Armênia que obtiveram a mesma nota: Davtyan Vahagn e Artur Tovmasyan, com 15.500. Zanetti ainda ficou em décimo no solo, com 14.100.

"Gostei da minha atuação no solo, apesar de não ter conseguido vaga na final. Estou testando uma nova apresentação, mas por causa da falha na chegada tive um grande desconto. Nas argolas, fiz minha parte, passei à final em primeiro. Vou fazer a mesma coisa na decisão, vou fazer minha parte", declarou o brasileiro.

O Brasil também garantiu outro ginasta na decisão das argolas: Henrique Medina, que cravou 14.650 e terminou o dia na oitava colocação. Os dois voltam a competir no dia de disputa por medalhas, nesta quinta-feira, a partir das 10 horas (de Brasília).