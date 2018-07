Zanetti vai ao Japão atrás de 2013 perfeito nas argolas

TOYOTA - Arthur Zanetti está tendo, até aqui, um ano perfeito nas argolas. Venceu absolutamente todas as competições que disputou no aparelho em que é campeão olímpico. Para encerrar a temporada em que ganhou o título mundial, Arthur Zanetti vai em busca da medalha de ouro também na Copa Toyota, entre sábado e domingo, em Toyota, no Japão.

"Vou tentar ganhar nas argolas. Mas queremos, eu e o Marcos (o técnico Marcos Goto), fechar o ano testando novamente a minha série nova e, por isso, vamos ver no que vai dar", comentou Zanetti, que competirá no sábado.

Importante para o Brasil ter um bom resultado por equipes nos próximos Mundiais e, assim, levar time completo aos Jogos do Rio, Zanetti tem treinado também a prova de solo e vai buscar melhorar seu resultado de 2012 em Toyota. "No solo, vou fazer minha parte, o que eu treinei. Fui quarto no ano passado no Japão. Vamos ver se consigo um pódio no solo agora", comenta Zanetti.

O campeão mundial, porém, avisa que não está tão preparado quanto no Mundial, realizado em outubro. "Eu não treinei com tanta intensidade, como no início da temporada. É fim de ano e o corpo já não responde mais como no início, mas vou tentar ficar próximo dos 100%", disse o ginasta, que terá a companhia de Péricles Silva defendendo o Brasil no Japão.