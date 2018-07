Zanetti vai tentar o bicampeonato na Universíade

SÃO PAULO - A delegação brasileira que vai à Universíade de Kazan (Rússia) receberá o reforço de Arthur Zanetti. O campeão olímpico das argolas, que também ganhou a prova no evento universitário em 2011, em Shenzhen (China), vai defender seu título entre os dias 6 e 17 de julho.

Aluno de educação física, Zanetti vai compor a equipe brasileira junto a outros atletas que defendem a seleção de ginástica artística: Arthur Nory Mariano, Francisco Barreto, Lucas Bitencourt, Victor Rosa e Péricles Silva. Só este último é aluno de direito, enquanto os outros escolheram o mesmo curso do campeão olímpico.

"Esse evento será importante para todos nós. No meu caso, será uma base do que vou encontrar no Mundial, que é o meu grande objetivo no ano. Atletas fortes estarão na Universíade, como os chineses, japoneses e russos. Isso será muito bom para mim", contou Zanetti, que competirá nas argolas e no salto mirando o Mundial da Antuérpia (Bélgica), em setembro.

A equipe está na Alemanha desde a última terça-feira para um estágio de treinamento. Eles viajam no dia 5 para a Rússia. A Universíade começa em 6 de julho, mas a ginástica artística só começa no dia 10.