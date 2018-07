Zanon é o novo técnico da seleção feminina

Novo diretor técnico da Confederação Brasileira de Basquete, o ex-ala Vanderlei Mazzuchini Júnior, que foi diretor de seleções masculinas no primeiro mandato de Carlos Nunes, conseguiu contratar o nome de maior evidência no momento do basquete feminino: Luiz Augusto Zanon é o novo treinador da seleção brasileira. Zanon, que comanda a equipe de Americana, atual campeã da Liga de Basquete Feminino, vai poder acumular os dois cargos.

Hortência, ex-diretora de seleções femininas, tentou contratar Zanon em 2009, mas exigiu dedicação exclusiva e o treinador recusou. Luiz Cláudio Tarallo foi então contratado, e conduziu o Brasil à nona colocação nos Jogos Olímpicos de Londres-2012.

A assessoria de imprensa da CBB atribuiu a Zanon uma declaração que ele não confirma. "Eu não disse que quero colocar o Brasil entre os quatro melhores do mundo. Quero sempre ser o campeão, mas seria muita pretensão. Odeio esse discurso de querer 'ficar entre os melhores'."

O treinador admite que a modalidade carece de melhor mão de obra. "Vivemos um momento de escassez de talentos. Teremos de trabalhar duro nos treinos."