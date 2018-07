Zarif vence medal race e garante ouro em etapa francesa da Copa do Mundo de Vela

O brasileiro Jorge Zarif faturou neste domingo a etapa francesa da Copa do Mundo de Vela, que acontece em Hyères. Depois de avançar para a medal race da classe Finn em segundo lugar, ele fez uma regata perfeita e venceu a prova decisiva, garantindo a medalha de ouro.

Zarif fechou a competição com 38 pontos perdidos e deixou para trás o holandês Nicholas Heiner, que ficou com a prata com 46 pontos perdidos. O turco Alican Kaynar garantiu o bronze com 50 pontos perdidos.

"Foi muito bom. É a terceira etapa de Copa do Mundo que eu ganho. É a oitava vez que venho para a Hyères e a primeira que consigo medalhar aqui. Logo de cara conseguir o ouro me deixa muito feliz. É muito importante para o resto da campanha este ano", afirmou o brasileiro.

Antes da vitória na França, Zarif já havia sido campeão duas vezes da etapa de Miami da Copa do Mundo em 2016 e em 2017. O brasileiro faz neste ano uma boa temporada, com um quarto lugar na etapa de Miami, um quinto no Troféu Princesa Sofia e uma sétima colocação no Campeonato Europeu, ambos disputados na Espanha.

Na prova deste domingo, Zarif optou por uma estratégia ousada. A prova contou com vento entre 12 e 15 nós. Enquanto todos os competidores largaram para o lado esquerdo, o brasileiro saiu para a outra direção.

"Falei com o pessoal da Laser, que disputou a medal race antes da Finn, e todos diziam que estava melhor pela esquerda. Mas um pouco antes da largada eu percebi mais vento do lado direito. Deu certo o plano", explicou.

Zarif disparou na liderança e nem chegou a ser ameaçado pelo sueco e atual campeão mundial, Max Salminen, que terminou a prova em segundo lugar, mais de 100 metros atrás. O holandês Nicholas Heiner, que havia dominado a fase de classificação, não conseguiu um bom resultado na medal race e terminou apenas em 14º lugar.

CLASSE 470 FEMININA

As brasileiras Fernanda Oliveira e Ana Barbachan terminaram a medal race da classe 470 neste domingo em sexto lugar e garantiram a nona colocação na classificação geral, com 108 pontos perdidos. O ouro ficou com as francesas Lecointre e Retornaz, que tiveram somente 62 pontos perdidos.