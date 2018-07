Zé Hélio mostra otimismo para disputa do Rally Dakar Zé Hélio será um dos representantes brasileiros na disputa do Rally Dakar, principal prova off road do mundo, que começa no sábado, em Buenos Aires, na Argentina. Pronto para encarar a disputa, ele mostra otimismo e confiança para ficar entre os 10 primeiros colocados entre as motos.