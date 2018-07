Zé Ricardo avisa: Flamengo não vai priorizar 'competição A ou B'

Lutando pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Flamengo muda o foco nesta semana para o duelo de ida com o Figueirense, quarta-feira, fora de casa, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. E, apesar do bom momento no torneio nacional, o técnico Zé Ricardo avisou que não irá priorizar nenhuma das duas competições.

"Sul-Americana é um grande desejo do clube. Mas também será um grande desafio agora contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli. Não vamos priorizar competição A ou B. Vamos brigar nas duas e entraremos para fazer um papel bonito", comentou o técnico.

Sobre o bom momento no Brasileirão, Zé Ricardo avaliou que o time tem, sim, condições de disputar o título. "Estamos batendo nessa tecla. Se Deus quiser na reta final, também contando com a volta ao Maracanã, vamos brigar pelo título nacional. Mas está muito cedo ainda, temos jogos muito duros pelo campeonato. Estamos trabalhando jogo a jogo."

O treinador comentou ainda a estreia de Diego, autor de um dos gols na vitória sobre o Grêmio, domingo, por 2 a 1. "Grande estreia. Nossa ideia era trabalhar 60 minutos, ele até suportou um pouquinho mais". E afirmou que Leandro Damião, autor do outro gol, ainda tem muito a evoluir no clube. "Agora o mais importante é criar um bom ambiente para ele render o máximo. O desejo dele de retornar a ser uma figura forte no cenário nacional é grande."