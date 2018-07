Zé Ricardo despista sobre escalação do Flamengo: 'Fator importante de surpresa'

O técnico Zé Ricardo manteve o padrão que vinha adotando ao longo da semana e mais uma vez fechou o treino do Flamengo nesta sexta-feira à imprensa. Questionado após o trabalho sobre os motivos de tal decisão, admitiu que pretende confirmar a escalação rubro-negra somente momentos antes do confronto de domingo diante do Corinthians, no Maracanã, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Já temos o time, mas prefiro divulgar apenas momentos antes da partida, pois acreditamos que possa ter um fator importante de surpresa ao adversário", declarou o treinador em entrevista coletiva.

A principal dúvida gira em torno do substituto de Everton. Lesionado na derrota do último domingo para o Internacional, o jogador será desfalque do Flamengo para as próximas rodadas. Zé Ricardo chegou a indicar Mancuello como um possível substituto, mas logo passou a fechar as atividades e despistou sobre esta alternativa.

"Ele (Mancuello) está relacionado, mas não posso dizer se joga", comentou. "A gente tem uma maneira de jogar em que a gente usa três jogadores na faixa lateral do campo, onde vejo que o Mancuello não tem o melhor rendimento. Ele é um meia de aproximação, que finaliza na área. Mas o Mancuello pega fácil, é inteligente. A expectativa é que vá bem quando for acionado."

Na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 60 pontos, quatro abaixo do Palmeiras. Neste domingo, contará com um importante reforço para tentar passar pelo Corinthians: o Maracanã. Será a primeira partida da equipe no estádio em 2017, e a torcida comparecerá em peso, já que esgotou os ingressos para o duelo.

"Há um tempo atrás, pouco tempo depois de assumir a equipe, comentei que meu sonho era estar presente no Maracanã com o time brigando pelo título na reta final. Na época, eu falava apenas em G4. Nesse momento, temos uma classificação que nos permite sonhar com coisas ainda mais altas. O apoio da será fundamental. Esperamos que o Maracanã esteja lotado e que a torcida nos apoie do início ao fim. Será preciso ter todas essas vozes a nosso favor", afirmou Zé Ricardo.