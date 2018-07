Zé Ricardo fecha treino do Flamengo e faz mistério sobre retorno de Éverton

O meia-atacante Éverton está recuperado de um entorse no tornozelo esquerdo e pode surgir entre os titulares. Outra opção no setor ofensivo é Berrío. O colombiano não vem atuando na competição continental por causa de uma suspensão e, por isso, encontra-se em melhor forma física do que alguns de seus concorrentes.

O zagueiro Donatti deve seguir fora do time. O argentino se recupera de um desconforto muscular e já havia desfalcado o Flamengo na derrota por 2 a 1 diante do Atlético Paranaense pela Libertadores, na última quarta-feira. Na sexta, Zé Ricardo disse que poderia poupar dois jogadores.

Sua principal preocupação é ter os titulares aptos para o duelo desta quarta-feira contra a Universidad Católica, no Maracanã, novamente pela competição continental. A dois jogos do final da primeira fase, o time rubro-negro ocupa a segunda colocação no Grupo 4 com seis pontos. O próximo adversário está em terceiro, com cinco.

Neste sábado, Zé Ricardo organizou um treino tático e, sem a presença dos jornalistas, fez os últimos ajustes na equipe. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o grupo foi orientado com relação às jogadas de bolas paradas defensivas, tanto em faltas próximas à grande área quanto nos escanteios.