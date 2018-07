Zé Ricardo lembra até de Muricy ao lamentar empate do Fla, mas já mira vice Após o Flamengo sofrer no final do jogo o empate que decretou o empate por 2 a 2 com o Coritiba, na noite deste domingo, no Maracanã, o técnico Zé Ricardo não escondeu a frustração com o fato de que o time agora não tem mais chances matemáticas de buscar o título do Campeonato Brasileiro, pois ficou a sete pontos do líder Palmeiras a duas rodadas para o final da competição. Entretanto, lembrou que a equipe precisa se manter de cabeça erguida e motivada em busca do vice-campeonato nacional.