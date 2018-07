Zé Ricardo valoriza empate do Flamengo e espera usar Diego e Conca em clássico

O técnico Zé Ricardo valorizou o ponto conquistado pelo Flamengo no último domingo, quando o time empatou por 1 a 1 com o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que o time enfrentou uma maratona de jogos nas últimas semanas, sendo que os últimos quatro compromissos foram como visitante, além de ter aprovado a atuação de alguns reservas, como Cuellar e Mancuello, autor do gol do time na partida.

"Com certeza nós damos muito valor a esse ponto. Viemos de uma sequência de cinco partidas com viagem em praticamente todas. O Atlético teve oportunidade de trabalhar durante a semana inteira, talvez por isso tenha conseguido imprimir um ritmo tão forte no primeiro tempo. Alguns atletas não puderam jogar hoje, mas isso faz parte de uma sequência de um campeonato e de uma temporada longa como a nossa. Quem entrou deu conta do recado e isso fortalece o nosso grupo", disse.

O empate com o Atlético-PR deixou o Flamengo com cinco pontos, em nono lugar no Brasileirão. Agora, após ter os últimos meios de semana ocupados por compromissos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o time só voltará a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Botafogo em clássico agendado para o Raulino Oliveira, em Volta Redonda.

Zé Ricardo vive a expectativa de contar com os meias Diego e Conca nesse compromisso, embora ainda dependa do aval dos médicos do Flamengo. "Vamos ver isso durante a semana. Os dois estão trabalhando com bola e o Diego já está em um estágio mais avançado. O departamento médico fará essa avaliação ainda. Estamos tentando programar um jogo-treino para dar ritmo aos dois atletas e ver a condição deles. O Flamengo tem um grupo equilibrado e regular, acredito que conseguiremos fazer um jogo forte mesmo sem eles", afirmou.