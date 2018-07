Zé Ricardo vê resultado do clássico 'justo', mesmo após Flamengo abrir 3 a 1

O Flamengo chegou a abrir 3 a 1 de vantagem no segundo tempo do clássico diante do Botafogo no último sábado, no Estádio Luso-Brasileiro, mas vacilou na reta final e cedeu o empate por 3 a 3. Apesar da decepção pela forma como a partida da 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro se desenhou, o técnico rubro-negro Zé Ricardo admitiu que o resultado acabou sendo justo.

"Jogamos uma partida difícil, um clássico de rivalidade. Acho que o empate foi justo para as duas equipes. É sempre complicado jogar contra o Botafogo. Na primeira etapa eles foram melhores, nós melhoramos no intervalo. Agora é levantar a poeira e trabalhar para segunda-feira enfrentarmos o América-MG", disse, já pensando na próxima rodada.

Depois de um empate por 1 a 1 na etapa inicial, o Flamengo saltou à frente com os gols de Jorge e Guerrero. Para tentar segurar o resultado, Zé Ricardo tirou o atacante Marcelo Cirino e lançou a campo o meio-campista Canteros. Mas o time piorou, o Botafogo cresceu e buscou a igualdade.

"Trabalhamos com o Canteros jogando mais adiantado e o Arão mais pela direita. Queríamos posse de bola, mas infelizmente o Botafogo conseguiu dois gols. Acredito que tentamos uma estratégia que não deu certo. Às vezes as coisas não acontecem como queremos, mas em compensação conseguimos um ponto fora de casa. Temos que avaliar depois de assistir o vídeo para melhorarmos. Vamos trabalhar para terminar o turno no G4", prometeu.

O empate levou o Flamengo a 24 pontos, ocupando a quinta colocação, mas com quase toda a 15.ª rodada ainda por ser disputada. No próximo dia 25, uma segunda-feira, a equipe recebe o lanterna América-MG em Cariacica, no Espírito Santo.