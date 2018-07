Zé Roberto convoca mais 8 jogadoras para a seleção brasileira feminina de vôlei

O técnico José Roberto Guimarães convocou nesta terça-feira mais oito jogadores para defender a seleção brasileira feminina de vôlei na Liga das Nações, competição que substitui o Grand Prix. O grupo já se apresentou nesta tarde no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

+ Renan anuncia 10 convocados da seleção masculina para a Liga das Nações

Zé Roberto chamou a levantadora Roberta, a oposta Monique, as ponteiras Natália, Gabi, Drussyla e Amanda e as líberos Suelen e Gabriella Guimarães. Antes, ele já havia chamado nove jogadoras - a levantadora Macris, a oposta Tandara, as centrais Thaisa, Carol, Adenízia, Bia e Mara, a ponteira Rosamaria e a líbero Jaqueline.

Zé Roberto esperou pelo fim da Superliga, cuja finalíssima foi disputada no domingo, para completar a lista, nesta terça. Com este elenco, o treinador vai comandar a equipe na primeira etapa da Liga das Nações, que será em Barueri (SP), entre os dias 15 e 17 de maio. Na segunda etapa, o Brasil jogará em Ancara, na Turquia.

"A Liga das Nações nos dá a oportunidade de jogar contra as melhores seleções do mundo. O campeonato mais importante do ano, além da Liga das Nações, é o Mundial, que nunca vencemos e batemos na trave quatro vezes. Temos que aproveitar essa primeira etapa que vamos fazer em Barueri para buscar o nosso melhor contra três das melhores seleções do mundo", projetou Zé Roberto.

Grande objetivo da seleção neste ano, o Mundial será disputado entre 29 de setembro e 20 de outubro, no Japão. Antes disso, as brasileiras vão competir na Copa Pan-Americana (6 e 15 de julho) e no Montreux Volley Masters (4 e 9 de setembro).