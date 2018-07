Zé Roberto detona set de 21 pontos: 'É horrível' Após a vitória de seu time, o Vôlei Amil, sobre o Uniara por 21/11, 21/13 e 21/12, o técnico José Roberto Guimarães não poupou críticas ao set que termina com 21 pontos. "Fiquei muito preocupado com o sistema. Me senti no meio de um mini-jogo. É horrível. Espero que as pessoas com bom senso no vôlei mundial não deixem passar esse verdadeiro absurdo." A inovação é um teste da Federação Internacional de Vôlei e foi adotada de maneira provisória no torneio nacional.