Zé Roberto quer dar ritmo de jogo à seleção na China

O Brasil está no sexto lugar da fase de classificação e vem de uma derrota para os Estados Unidos, domingo passado, em São Bernardo do Campo (SP). A preocupação, porém, é preparar a equipe visando a Olimpíada de Londres, que começa em 37 dias.

"Nosso time precisa de ritmo de jogo. Além disso, é sempre bom jogarmos com equipes que vamos enfrentar nos Jogos Olímpicos, como a China, que estará na nossa chave. O Grand Prix nos ajuda a conhecer um pouco mais nossos adversários", explicou o treinador brasileiro.

A viagem até Luohe durou mais de 30 horas e desgastou o elenco, mas as brasileiras pretendem dar a volta por cima na China. "Enfrentamos uma viagem bastante difícil. Foi um dos percursos mais longos que já fiz na minha carreira, mas o grupo está motivado. Independentemente da derrota para os Estados Unidos, sabemos que estamos em uma crescente. Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Essa semana é decisiva e precisamos de boas vitórias para chegarmos à fase final", analisou Jaqueline.

O Brasil estreará nesta fase às 8h30 desta sexta-feira (horário de Brasília), contra Cuba. Estão à disposição de Zé Roberto as levantadoras Fabíola, Fernandinha e Dani Lins; as opostos Sheilla, Mari e Tandara; as centrais Thaisa, Fabiana, Adenízia e Juciely; as ponteiras Natália, Paula Pequeno, Jaqueline e Fernanda Garay, e as líberos Camila Brait e Fabi. Destas, 16, apenas 14 serão inscritas e 12 relacionadas a cada partida.