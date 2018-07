Zé Vitor: 1ª chance real no time do São Paulo Uma das missões que restaram a Paulo César Carpegiani no final da temporada é traçar um mapa das categorias de base do São Paulo. Se Rodrigo Souto, com dores musculares nas costas, não puder atuar contra o Vasco, amanhã, em São Januário, o técnico se verá obrigado a "escrever" mais um capítulo deste trabalho. Ele já definiu que o substituto do volante será o jovem Zé Vitor.