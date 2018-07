Zebra em St. Louis é destaque na 11ª semana da NFL

Os dois melhores times da temporada da NFL, New England Patriots e Arizona Cardinals, continuaram no seu bom caminho rumo aos playoffs. Na décima primeira semana, o time de Tom Brady superou o Indianapolis Colts, conquistando seu oitavo triunfo em dez jogos. Já o time do meio oeste americano superou o Detroit Lions alcançando a nona vitória. A zebra da rodada veio de St. Louis, onde os Rams superaram o favoritíssimo Denver Broncos. Confira como foi os principais jogos da rodada:

Detroit Lions 6 x 14 Arizona Cardinals

Diante de uma das defesas mais fortes da temporada da NFL, os Cardinals contaram com uma boa atuação do quarterback Drew Stanton nos primeiros minutos da partida para conquistar a vitória no University of Phoenix Stadium. Nas duas primeiras posses de bola, o time do técnico Bruce Arians fez 14 pontos com recepções do wide receveir Michael Floyd.

Stanton conquistou a posição de titular nos Cardinals após a contusão no joelho de Carson Palmer. A substituição parece não ter afetado o Arizona. "Este continua sendo o time dele", brincou o quarterback após a partida.

Os Lions, que bobearam no começo do jogo, não conseguiram furar a defesa dos Cardinals e tiveram que se contentar apenas com field gols para tentar se aproximar no placar. Ineficiente ofensivamente, o time do técnico Jim Caldwell agora terá a missão de jogar contra o New England Patriots em Foxborough. Já o quase invencível Cardinals jogará contra o Seattle Seahawks.

New England Patriots 42 x 20 Indianapolis Colts

Mesmo jogando fora de casa, o New England não se intimidou diante dos Colts. Para quem esperava um duelo entre os quarterbacks Tom Brady e Andrew Luck acabou vendo um show do running back Jonas Gray. O jovem de 24 anos que já teve passagens pelo Miami Dolphins e pelo Baltimore Ravens anotou quatro touchdowns correndo 199 jardas.

A vitória do New England foi definida com um lindo TD de Rob Gronkowski, escapando de seguidos tackles da defesa de Indianapolis. Os Patriots lideram a AFC East, com oito vitórias e duas derrotas. Já os Colts, mesmo com a derrota em casa, ainda são os primeiros colocados na AFC South. A chance de redenção para a equipe do técnico Chuck Pagano poderá ser na próxima semana,quando encaram o Jacksonville Jaguars no Lucas Oil Stadium.

Denver Broncos 7 x 22 St. Louis Rams

Último colocado na NFC West, com seis derrotas e apenas quatro vitórias na temporada regular, os Rams surpreenderam o líder da AFC West (que até então havia ganhado 7 dos nove jogos que havia disputado), Denver Broncos. Talvez o grande craque em atividade hoje no esporte, Peyton Manning, não teve braço e perna suficiente para encarar a surpreendente defesa dos Rams.

"Não é nada mal derrotar um cara que pode fazer 40 pontos em pouco tempo", afirmou o defensive end Robert Quinn. O quarterback adversário conseguiu apenas um touchdown e 330 jardas. Outro defeito dos Broncos na partida foi a falta de aproveitamento na conquista de jardas terrestres: apenas 28.

Agora os Rams enfrentam fora de casa o San Diego Charges enquanto o time de Denver joga contra o Miami Dolphins.

Confira os resultados da NFL:

Quinta-feira

Buffalo Bills 9 x 22 Miami Dolphins

Domingo

Minnessota Vikings 12 x 21 Chicago Bears

Houston Texans 23 x 7 Cleveland Browns

Atlanta Falcons 19 x 17 Carolina Panthers

Cincinnatti Bengals 27 x 10 New Orleans Saints

Tampa Bay Buccaneers 27 x 7 Washington Redskins

Denver Broncos 7 x 22 St Louis Rams

San Francisco 49ers 16 x 10 New York Giants

Seattle Sehawks 20 x 24 Kansas City Chiefs

Oakland Raiders 6 x 13 San Diego Chargers

Detroit Lions 6 x 14 Arizona Cardinals

Philadelphia Eagles 20 x 53 Green Bay Packers

New England Patriots 42 x 20 Indianapolis Colts

Segunda-feira

Pittsburgh Steelers 27 x 24 Tennessee Titans