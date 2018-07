'Zebra' promete surpreender o Real

Com um orçamento anual de R$ 22 milhões e seis jogadores brasileiros em seu elenco, o APOEL, primeiro time de Chipre a se classificar para as quartas de final da Copa dos Campeões da Europa, faz o jogo mais importante de sua história, hoje, às 15h45 (de Brasília), diante do Real Madrid. O jogo de ida será no acanhado GSP Stadium, com capacidade para apenas 23 mil espectadores. A partida de volta na briga por uma vaga na semifinal será no dia 4, no Santiago Bernabéu.

A possibilidade de enfrentar um dos maiores times do mundo, nove vezes campeão da Europa, não assusta o APOEL. "Não vejo a hora de o jogo começar. Queremos dar o melhor de nós na partida. É muito difícil descrever o sentimento de enfrentar o Real Madrid", disse o brasileiro Aílton, camisa 8, apelidado pela torcida de "El Pektaras" (O craque). "Quando o jogo começar, o Real terá a obrigação de transformar seu favoritismo em realidade", continuou Aílton, que custou 1 milhão. Além dele, outros cinco brasileiros estão na equipe: o lateral William Boaventura, os zagueiros Marcelo Oliveira e Kaká, e os meias Marcinho e Gustavo Manduka.

O técnico sérvio Ivan Jovanic deverá contar com três desde o início do jogo: Marcelo Oliveira, William Boaventura e Aílton. Há quatro anos no comando do time, Jovanovic tem um sonho: "Eliminar o Real Madrid."

Fivos Erocritou, presidente do clube, demonstrou um entusiasmo mais comedido por colocar a equipe entre as oito melhores do Europa. "Os jogadores acreditam, nós acreditamos. Existe vontade para buscarmos a vitória ou o empate", afirmou o dirigente. "Se formos eliminados pelo Real, sairemos de cabeça erguida e com orgulho."

O APOEL aposta na força de sua torcida para ganhar entusiasmo e ir atrás do resultado histórico. Dos sete jogos realizados em casa na Copa dos Campeões, a equipe cipriota venceu cinco. O problema é que o Real venceu sete dos oito jogos fora do Bernabéu.

O técnico português José Mourinho, que não poderá contar com o volante Xabi Alonso (suspenso), mostrou respeito pelo adversário. "Não acredito em nenhuma definição de classificação no primeiro jogo. Somos os favoritos e temos a vantagem de decidir em casa, mas eles (o APOEL) eliminaram um rival de primeiro nível", afirmou o treinador, referindo-se ao Lyon, batido pelo time de Chipre nas cobranças de pênaltis nas oitavas de final.

Artilharia. Um detalhe sobre as duas equipes. O português Cristiano Ronaldo é o artilheiro do Real no Campeonato Espanhol, com 35 gols. Quase que a quantidade feita por todo o time do APOEL na disputa do fraco Campeonato Cipriota: 39.