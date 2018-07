Zenit vence, mas Benfica tem chance de dar troco em casa A derrota por 3 a 2 diante do Zenit, da Rússia, ontem em São Petesburgo, acabou não sendo um resultado muito ruim para o Benfica. No jogo de volta, no dia 6, em Lisboa, uma vitória simples, 1 a 0, ou 2 a 1, garante o tradicional clube português nas quartas de final da Copa dos Campeões.