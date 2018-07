Zico deixa Iraque e diz que não aceitaria dirigir a seleção Zico anunciou ontem à noite sua saída da seleção do Iraque, mas antes disso já havia deixado claro que não aceitaria assumir a seleção brasileira caso fosse convidado. Ele só comanda equipes de fora do País e entende que seria injusto com os treinadores que estão trabalhando por aqui.