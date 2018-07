Nesse sentido o Iraque é uma espécie de ponto culminante de sua estranha peregrinação. Quem gostaria de ir pro Iraque? É verdade que nossas grandes cidades são de uma insegurança alarmante, mas sabemos que escolhas são feitas muito mais pela representação simbólica do que por fatos. E o Iraque, hoje, é símbolo de insegurança, terrorismo, instabilidade, caos, etc.

Então por que o Galinho iria dar com os costados justamente no Iraque e, ainda por cima, levando como assistente o irmão Edu, ele também um antigo grande craque brasileiro? Zico é afável, cordial, parece alegre e feliz. Suas entrevistas são frequentemente divertidas e não parece guardar qualquer mágoa ou ressentimento. Presumo que seja um homem rico, ou perto disso, com o que ganhou no futebol como jogador, portanto, salvo engano, não deve ser só o dinheiro o que atrai para os fins do mundo. Por que razão então vaga por países distantes e pouco significativos futebolisticamente? Japão, Rússia, Turquia, Usbequistão, Iraque.

Às vezes penso que apesar das aparências há algo mal resolvido entre Zico e o Brasil. Não sei em que ponto de sua história resolveu "partir não importa pra onde". No Brasil quando vem é de passagem. Curioso que quando está por aqui, o que fala menos são justamente de suas experiências pelo mundo, o que viu e viveu por aí afora.

Não sei, talvez tenha sido as Copas que perdeu, num país que só aceita o vencedor, talvez seja sua experiência na Comissão Técnica da Copa da França, aquela onde encaramos Zidane pela primeira vez, talvez seja o tratamento, a seu ver, injusto, ofensivo, inaceitável, que recebeu do seu clube do coração, o Flamengo. Podem ser todas essas causas. E pode não ser nenhuma.

O que sabemos sobre o que se passa dentro de um homem? Vai ver essas decisões de escapar, procurar mundos novos, sejam apenas um chamado da ancestralidade, de seus antepassados portugueses que se lançavam ao mar em direção de estranhas paragens. Gosto dele. De seu jeito despojado e simples.

Gosto de vê-lo ao lado do campo vestindo agasalhos estranhos, orientando jogadores quem sabe em que língua. Esse pequeno homem sorridente e tão cordial, no fundo deve ser alguém com muito mais coragem e bravura do que revela em suas amenas entrevistas. E muitas decepções.