Zico prepara a sua segunda despedida

O ex-jogador reuniu estrelas do presente e do passado, pelo segundo ano consecutivo, no Morumbi. Ele não descartou organizar a partida outra vez em São Paulo. "Esse não deve ser o último jogo no Morumbi, mas com a minha presença, sim. As pernas não estão aguentando e o joelho dói. Minha despedida será ano que vem, no Maracanã."

"Fominha", Zico não deixou o gramado por nenhum momento e, na despedida, saiu zerado. Não fosse por Conca, seu time sairia derrotado: o argentino garantiu o empate por 4 a 4 para os Amigos de Zico contra as Estrelas do Brasil. Emerson Sheik, Gabriel e Paulo Henrique Ganso marcaram os outros gols do time anfitrião, enquanto Amoroso, Viola (2) e Ibson fizeram pela equipe rival.