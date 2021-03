Zidane defende Vinícius Júnior: 'eu também fazia poucos gols pela qualidade que tinha'

O Campeonato Espanhol terá um de seus jogos decisivos neste domingo: o clássico de Madri entre Atlético e Real, que ocupam as duas primeiras colocações do torneio. A vantagem é do time de Simeone, que tem cinco pontos a mais e um jogo a menos. Em entrevista coletiva antes da partida, o técnico do Real Madrid, Zidane, comentou sobre a partida e defendeu dois de seus atacantes, Vinicius Júnior e Asensio, que não tem produzido muitos gols.

"É verdade que queremos fazer mais gols. O mais importante é criar ocasiões. Logo, cada jogador pode dar mais. Todos podem dar mais e todos querem melhor os dados de gols. Eu me lembro de que não fazia muitos gols com a qualidade que tinha e eu queria melhorar os dados", relembrou Zidane.

Leia Também Benzema se recupera de lesão e reforça Real Madrid em 'final' contra o Atlético

"Defensivamente jogamos bem e é a nossa força. É uma questão de todos e estamos fazendo bem. Temos que seguir nesta linha, defender para logo criar ocasiões, que teremos ocasiões. Mas, primeiro, vem ser fortes defensivamente", afirmou o técnico sobre o jeito de jogar do Real Madrid.

Sobre o jogo, Zidane disse que não vê nenhum dos dois times à frente. "Nenhum, não há favoritos em um dérbi. É uma grande partida de futebol, é o que os torcedores querem ver. O passado não ajuda em nada. Nós vamos fazer uma boa partida. Não sei o que vai acontecer, mas temos que fazer uma boa partida porque jogamos contra um grande rival, que está acima. Vamos com a ideia de fazer uma grande partida de futebol. Precisamos começar bem e ir bem os 90 minutos", projetou.

Zidane ainda afirmou que Benzema apenas jogará se estiver 100%. O atacante se recupera de lesão e participou dos últimos treinos normalmente.