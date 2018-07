Zidane indica Lippi para vaga de José Mourinho O processo de fritura de José Mourinho no Real Madrid é intenso. Ídolos do passado andam criticando as atitudes do treinador, que nesta semana colocou o goleiro Casillas na reserva. De acordo com o El País, o ex-meia Zinedine Zidane se reuniu com o presidente Florentino Pérez e indicou a contratação de Marcelo Lippi, atualmente no chinês Guanghzou, para a vaga do português. Mourinho já andou se estranhando com outros jogadores, como Sergio Ramos e Kaká. Johan Cruyff, ídolo do rival Barcelona, disse que o problema dos merengues é seu técnico não ter valorizado a base.