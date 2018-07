Zidane poupa trio de ataque e Marcelo na estreia do Real Madrid na Copa do Rei O Real Madrid estreará na Copa do Rei sem seus principais jogadores, nesta quarta-feira. O técnico Zinedine Zidane confirmou nesta terça que vai poupar o trio de ataque, formado por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Gareth Bale, e também dará descanso ao lateral brasileiro Marcelo.