Zimbábue e Tanzânia na rota do Brasil

A fim de evitar vexames e reduzir os riscos de eventuais contusões às vésperas da estreia na Copa do Mundo, a seleção brasileira optou por dois sparrings sem nenhuma expressão no cenário internacional antes de enfrentar a Coreia do Norte, dia 15 de junho, em Johannesburgo. Zimbábue e Tanzânia serão os adversários do time de Dunga na fase final de preparação.

O primeiro amistoso está programado para o dia 2, contra o Zimbábue, no país cuja seleção ocupa a 113.ª posição no ranking da Fifa. Cinco dias depois, os brasileiros viajam até a Tanzânia para o último teste pré-Copa. Os africanos orientais despontam em situação um pouco melhor - estão em 108.º lugar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalhou com a ideia de realizar os amistosos em locais próximos da África do Sul. Não se preocupou com o critério técnico, mas com o possível desgaste da equipe se as partidas fossem realizadas em países mais distantes. O Brasil até poderia disputá-los em território sul-africano, mas a ida para Zimbábue e Tanzânia atende ao pacote fechado pela CBF com a empresa árabe responsável, por contrato, pelos amistosos da seleção.

O zagueiro Juan aprovou os adversários. "Esses amistosos servem para colocar o time em ritmo de jogo. É ruim ficar muitos dias sem jogar. A gente jogou pela última vez no dia 16 de maio (vitória por 2 a 0 contra a Irlanda)." O jogador da Roma minimizou a fragilidade de Zimbábue e Tanzânia. "Dos adversários que tínhamos que jogar, só não pegamos a Espanha. Não tem muito mais o que testar. É concentrar e trabalhar bem." Nos últimos três anos, o Brasil superou vários rivais, como Argentina, Itália e Portugal.

Terra do cantor Freddie Mercury, ex-líder da banda Queen, a Tanzânia é uma paraíso turístico. No futebol, sua melhor posição na história foi o 65.º lugar alcançado em fevereiro de 1995. A seleção é comandada pelo brasileiro Márcio Máximo.

Zimbábue, sob crise política intensa, é governado pelo ditador Robert Mugabe desde 1980. O sul do país faz fronteira com o norte da África do Sul, onde vivem 3 milhões de zimbabuanos. A melhor colocação no ranking da Fifa foi 40.º lugar, também em 1995. "Não conheço ninguém, mas, se alguém aqui disser que conhece, vai ser mentira", afirmou Juan, aos ser questionado sobre os sparrings da seleção antes da Copa.

Antes de fechar os amistosos contra Zimbábue e Tanzânia, o Brasil recusou convite da África do Sul e de Angola, que, depois de não conseguir levar o time de Dunga para um período de treinos no país, queria, ao menos, enfrentá-lo.