Zizao não encanta e Corinthians cai

Para Zizao, foi uma lembrança única: a de, enfim, jogar no Pacaembu. Para o Corinthians, foi uma derrota que não ficará na história: 1 a 0 para Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Só se recordará da reclamação por um pênalti marcado.

"Não foi falta", disse Zizao querendo dizer que Felipe não havia derrubado Cicinho dentro da área. Depois, sempre com poucas palavras, corrigiu-se: "Não foi pênalti".

Zizao agrega pouco ao time - tem dificuldade para driblar um marcador ou para criar uma chance de gol. Ainda assim é adorado e idolatrado, talvez pelas suas próprias limitações.

Ao entrar em campo ele some em meio a um 'mar' de crianças no gramado, numa cena que lembra o que acontece com Neymar na Vila Belmiro. Quando pega na bola, todos torcem por ele. Ficam de pé quando bate um escanteio, uma falta. Vaiam o juiz que lhe dá um cartão amarelo e o aplaudem de pé ao ser substituído. É um anti-herói, como tantos outros que já passaram na história do Corinthians.

Zizao foi um dos atacantes escolhidos por Tite, repetindo a formação que havia sido testada no empate em Jundiaí contra o Paulista. Mas os erros e as limitações de um time reserva também foram os mesmos.

Não há um armador e o Corinthians perde uma de suas principais virtudes, a posse de bola. Consequentemente, seu poder de fogo, salvo um cruzamento, como aconteceu com Giovanni.

A bola desviou no zagueiro Cleber, explodiu no travessão e caiu nos pés de Zizao. Poderia ter saído neste instante, aos 14 do segundo tempo, o esperado gol. Mas ele dominou mal, e, apavorado, tocou para ninguém no meio da área. Essa não tinha sido a única chance de gol que surgiu dos pés de Zizao. Ele também tinha recebido um lançamento no primeiro tempo no meio dos zagueiros, mas chutou mal.

Tite invertia as posições de Zizao com Romarinho e Giovanni, mas o time não engrenava. Nem com Guilherme, um dos volantes que tinha mais liberdade de subir ao ataque.

A Ponte esteve mais vezes perto de marcar do que o Corinthians. Uma dupla de atacantes mais refinada do que William e Chiquinho teria feito gols muito antes do pênalti que gerou a discussão após a partida.

Com o time sem posse de bola, a defesa do Corinthians sofreu do lado esquerdo com Welder e na direita com Edenílson. Felipe ia bem até cometer o pênalti e Gil, estreante, provou que pelo alto é seu ponto forte.

Se Tite usar como base o jogo de ontem, domingo contra o Mirassol tem de manter Danilo Fernandes no gol e acabar com a história de rodízio até Cássio voltar.

O próximo jogo será o último em que Tite não poderá contar com nenhum titular. Depois, entrarão aos poucos. Como os reforços Renato Augusto e Alexandre Pato, que têm treinado como nunca. É aí que começará o martírio de Zizao, que passará 2013 treinando com os reservas até voltar à China.