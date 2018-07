Zizao salva estreia apagada do Corinthians na temporada

JUNDIAÍ - Demorou quase um ano para Zizao fazer o seu primeiro jogo como titular no Corinthians. E valeu a pena esperar. O chinês foi o destaque do empate por 1 a 1 dos reservas do Alvinegro contra o Paulista ontem no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela primeira rodada do Estadual.

Foi do franzino atacante a grande jogada da partida, que terminou no gol de Giovanni. Aos 13 minutos do segundo tempo, o chinês disparou pela esquerda, deixou Lima para trás, evitou que a bola saísse pela linha lateral, invadiu a área, pedalou em cima de Thales e rolou para Giovanni abrir a contagem.

A tarde só não foi melhor para Zizao porque aos 34 minutos a defesa vacilou e João Henrique empatou.

O gol do Paulista, no entanto, não tirou o brilho da atuação do chinês. Não à toa ele teve o seu nome gritado pelos torcedores logo depois do gol e também ao fim da partida.

Contratado em março do ano passado, ele havia jogado até ontem apenas 13 minutos contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, ficou os 90 minutos em campo e, após a partida, Tite confirmou que Zizao começará jogando novamente contra a Ponte Preta, quarta-feira, no Pacaembu. Até que os atletas que atuaram no Mundial sejam escalados - o que deve acontecer apenas em fevereiro -, o chinês provavelmente emplacará uma boa sequência de partidas e, se repetir jogadas como a do gol de ontem, tem tudo para cair definitivamente nas graças da torcida.

As atenções do empate em Jundiaí ficaram centralizadas em Zizao porque o nível técnico da partida foi muito baixo. Os reservas do Corinthians sentiram demais a falta de ritmo de jogo e entrosamento, e o Paulista mostrou que não deve ir muito longe no campeonato.

Nesse cenário, as duas equipes pouco produziram, sobretudo no primeiro tempo, e os goleiros foram meros espectadores. O único lance de perigo ocorreu aos 18 minutos, quando Giovanni recebeu de Guilherme e chutou de fora da área.

Enfim, os gols. Na etapa final o jogo melhorou. O Corinthians voltou do intervalo mais agressivo e não demorou muito para as oportunidades de gol começarem a aparecer. Logo aos cinco minutos, Welder arriscou de longe e quase surpreendeu Richard, que fez boa defesa. Aos 13, então, veio a ótima jogada de Zizao e o gol de Giovanni.

O Alvinegro tinha a partida sob o seu controle. A equipe trocava passes esperando o tempo passar quando acabou castigada pela sua falta de ousadia.

O Paulista, que já havia marcado um gol aos 32 minutos com Lázaro (corretamente anulado pela arbitragem), chegou ao empate aos 34. João Henrique foi lançado pela direita, invadiu a área, driblou Júlio César e tocou para a rede.