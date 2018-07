Zizao tem a chance de cair de vez nas graças da Fiel

Paulinho é ídolo da torcida e tirava fotos, no CT, com o time de futsal do Corinthians quando, de repente, esses jogadores deixaram o volante de lado e foram ao encontro de quem, de fato, é o 'cara' do momento: Zizao.

E será o atacante chinês que estará em campo hoje contra a Ponte Preta, e não Paulinho. É Zizao que a Fiel quer ver, afinal será o primeiro jogo dele no Pacaembu. Ou qual seria a outra motivação de ir ao estádio, às 17h, para assistir a um time reserva que disputa um insosso início de Campeonato Paulista?

"Que o torcedor continue passando esse carinho, essa confiança ao Zizao, mas que não crie uma expectativa em demasia, nem em cima dele nem sobre a equipe", disse um contido Tite. Até ontem haviam sido vendidos 12.800 ingressos.

Zizao, se não foi brilhante, foi essencial no gol de Giovanni na estreia contra o Paulista. Usou sua melhor virtude: a velocidade pelo lado esquerdo do ataque.

Foi nessa posição que treinou entre os titulares para a partida contra a Ponte. Tite lhe deu vários conselhos. O primeiro: jamais receba a bola de costas para o gol. Franzino e sem malícia, Zizao é facilmente anulado pela marcação. Seu negócio é receber a bola e correr.

O segundo 'toque' de Tite: aperfeiçoar o chute, a grande deficiência de Zizao - no treino, marcou um golaço de falta, mas ainda peca na cara do gol.

Ainda assim este é o melhor momento de Zizao, que chegou em março do ano passado e fez apenas duas partidas pelo Corinthians - 13 minutos contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro, e domingo, contra o Paulista. "O cara veio da China, trabalhou, comeu massa e esperou. E todo mundo ficava pedindo pra eu escalá-lo", disse Tite, que até brincou com o fato de Zizao não falar bem português. "Na hora das críticas, ele não vai entender muito bem."

Tite treinou com Gil na zaga, mas sua escalação dependia da sua documentação ser regularizada a tempo. No mais, duas alterações: trocou Júlio César por Danilo Fernandes e Willian Arão ganhou a vaga de Nenê Bonilha.

Guilherme, ex-Portuguesa, terá mais liberdade para subir ao ataque. Pode ser um ensaio para ficar com a vaga de Paulinho, já que reascendeu o interesse da Inter de Milão em contratá-lo.