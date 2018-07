7 a 1 é para sempre

Os Jogos Olímpicos que me desculpem, mas só consigo pensar no Brasil x Alemanha de logo mais. Sim, claro que a partida que decidirá a medalha de ouro do futebol masculino também é parte do animado pacote dos Jogos do Rio, que, entre altos como Usain Bolt e baixos como Ryan Lochte, vão chegando ao fim com saldo folgadamente positivo. Mesmo assim o pedido de desculpas se justifica. Na minha ótica distorcida, um jogo de futebol entre Brasil e Alemanha, ainda que disputado pelos meninos desdentados do Sub-7, sempre irá além de qualquer Olimpíada.

É inapelável: não adianta o pessoal das cinco argolas decretar a nobreza superior dos esportes individuais, argumento que faz mais sentido para a cabeça do que para o coração. Também não há recorde de tirar o fôlego ou história lacrimogênea de superação que mude essa percepção. Admito que o problema seja mais meu que da Olimpíada, mas sei que não estou sozinho.

Na quarta-feira à noite o técnico da seleção brasileira, Rogério Micale, declarou com ênfase talvez um pouco excessiva que o jogo de hoje nada tem a ver com aquele de 2014 no Mineirão, numa das semifinais da Copa do Mundo. Não, garantiu Micale, imagine! Tanto para ele quanto para os jogadores, nada podia estar mais distante neste momento do que o trauma do 7 a 1.

O treinador brasileiro disse o que tinha a obrigação de dizer. Psicologia básica: se a disputa do ouro inédito já pesará bastante nos ombros dos jogadores brasileiros, por que lhe acrescentar 7,1 toneladas de angústia? Acontece que acreditar em Micale é outra história. Eis algo que a paixão do torcedor pode ensinar aos profissionais da bola, inclusive a grande parte da imprensa esportiva: não adianta assobiar, olhar para o outro lado, fingir indiferença, maturidade. O 7 a 1 é a pior assombração da história do esporte brasileiro, passado e futuro, ponto. Não irá embora nunca mais.

O resultado mais humilhante já imposto ao nosso outrora orgulhoso futebol estará impresso no lado avesso de cada minuto de bola jogado hoje no Maracanã. É assim que deve ser, e mais até do que isso: é bom que assim seja. A única alternativa seria uma forma de loucura, a perda de contato com a realidade de nossas emoções mais básicas. Daqui até o fim dos tempos, toda vez que Brasil e Alemanha se cruzarem num campo de futebol, o 7 a 1 se fará presente. Melhor a gente se acostumar logo.

O erro – aí sim – seria esperar que uma vitória hoje, mais do que especialmente saborosa, representasse algum tipo de redenção. Nada jamais redimirá a hecatombe do Mineirão. Nem mesmo uma magra compensação ou um breve alívio estão ao nosso alcance, infelizmente. E não porque esta seja uma seleção de jovens e aquela era a principal, esta a Olimpíada e aquela a Copa, nada disso. Apenas porque o Mineiraço, como o Maracanaço, é feito de um material tão resistente quanto amor de mãe.

Que o diga o escritor Paulo Perdigão, autor do clássico “Anatomia de uma derrota”. Nesse livro estranho, o luto pelo fracasso diante do Uruguai na Copa de 1950 – ocorrido no mesmo endereço da partida de hoje – é revivido ao infinito pela obsessão do autor. Quando o livro foi lançado, em 1985, o Brasil já era tricampeão mundial, mas para Perdigão o gol de Ghiggia ainda doía como se tivesse sido marcado na véspera. No tempo circular do mito, tinha mesmo.

É assim que se faz. Se o futebol brasileiro aprendeu alguma coisa com 1950, e cinco títulos mundiais sugerem que aprendeu, o aprimoramento começou por admitir que havia um fantasma assombrando o casarão. Negar a dor, ensina a psicanálise, só retarda o luto e agrava o trauma. Já passa da hora de superar a negação do 7 a 1 que trava o nosso futebol. Que o Brasil vença hoje com bruxa e tudo. Mas que ela existe, existe.